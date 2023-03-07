Колосков оценил вероятность отмены Fan ID

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о системе Fan ID.

«Маловероятно, что Fan ID отменят в ближайшее время. Посещаемость действительно сильно упала, но причины могут быть разные. Нужно еще немножко подождать и понять, в чем истинная причина», - приводятся слова Колоскова на страницах «РБ Спорта».

С весенней половины сезона для посещения матчей любой из 16 команд чемпионата России необходимо оформить Fan ID.

В Премьер-лиге команды провели 18 туров. По их итогам с 8-очковым отрывом лидирует петербургский «Зенит». Вторым идет «Спартак», а третьим – «Ростов».