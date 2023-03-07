Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РФС высказались о проверке арбитров на полиграфе

07 Марта 2023 • 12:58 Комментировать

В своё время сразу несколько российских арбитров прошли проверки на полиграфе после грубых ошибок в матчах. Павел Каманцев, который возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза, дал комментарий насчёт возможного использования таких проверок в будущем.

«У нас нет поводов для каких-то проверок. Если случится ситуация такого этического свойства, РФС вынужден будет разбираться. Во всём мире эти проверки все равно проходят. Где-то более публично, где-то менее», - сказал Каманцев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Каманцев рад, что в последнее время поводов для проверок судей на полиграфе не было. При этом он отметил, что некоторые матчи РФС анализировал на предмет работы судей более внимательно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Судейство Павел Каманцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
13:14 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян решил выступать за сборную Армении официально
13:13 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нацелился на бразильского нападающего
13:08 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» прокомментировал возможный перенос матча с «Торпедо» в Химки
13:04 · Россия. Премьер-лига
Колосков оценил вероятность отмены Fan ID
13:01 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Помазун заслужил попасть в сборную»
12:58 · Россия. Премьер-лига
​В РФС высказались о проверке арбитров на полиграфе
12:49 · Россия. Премьер-лига
Писарский нацелен забить ЦСКА
12:46 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк — про Акинфеева: «Очень умная, оригинальная личность»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Галактионова критиковали насчёт Дзюбы, а теперь Артём высоко поднял планку» эксклюзив
12:30 · Россия. Премьер-лига
Агент — о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»: «Никогда не говори никогда»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Семак – лучший тренер в истории «Зенита»
12:16 · Россия. Премьер-лига
​«Торпедо» просит РПЛ перенести матч с «Уралом» на другой стадион
12:13 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий — о Ренане: «Не так часто можно увидеть в нашем чемпионате человека с таким началом атаки»
12:04 · Россия. Премьер-лига
​В Министерстве спорта не связывают низкую посещаемость стадионов с Fan ID
11:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Спартака»: «Fan ID - это супер»
Все новости
Рекомендуем