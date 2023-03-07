​В РФС высказались о проверке арбитров на полиграфе

В своё время сразу несколько российских арбитров прошли проверки на полиграфе после грубых ошибок в матчах. Павел Каманцев, который возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза, дал комментарий насчёт возможного использования таких проверок в будущем.

«У нас нет поводов для каких-то проверок. Если случится ситуация такого этического свойства, РФС вынужден будет разбираться. Во всём мире эти проверки все равно проходят. Где-то более публично, где-то менее», - сказал Каманцев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Каманцев рад, что в последнее время поводов для проверок судей на полиграфе не было. При этом он отметил, что некоторые матчи РФС анализировал на предмет работы судей более внимательно.