Писарский нацелен забить ЦСКА

Центральный нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился ожиданиями от грядущего противостояния с московским ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Нападающий подчеркнул, что планирует поразить ворота «армейцев».

«Будет интересное празднование, дай бог, забью гол», - заявил футболист в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

Матч ЦСКА – «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 12 февраля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Добавим, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Писарский провел 16 поединков, записав на свой счет 14 голов (два – с пенальти).