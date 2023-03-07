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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин: «Спартак» заслужил победу над «Уралом», а Дзюба очередной раз заткнул рты всем критикам» эксклюзив

07 Марта 2023 • 12:36 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матчей 18-го тура РПЛ «Ростов» – «Локомотив» (1:3) и «Спартак» – «Урал» (2:2).

- Что-то «Ростов» вообще как-то подсбавил. Даже те результаты, которые были у него на сборах, говорили об этом. А «Локомотив», в принципе, доказал, что он сильнее, и реализовал то, что у него было. Мне понравился матч «Спартак» – «Урал». Екатеринбуржцы – молодцы, Ганчаренко там всё наладил. «Спартак» – в своём стиле, выдал хорошую концовку. Жалко, что отменили гол Соболева. «Спартак» всё равно заслужил победу, как ни крути. По поводу Дзюбы – он молодец, конечно. Мне кажется, он просто очередной раз заткнул рты всем критикам, которые говорили, что он уже всё, никуда не годен, никому не нужен. В чемпионате России, я думаю, он ещё пару лет точно может приносить пользу любой команде. Понятно, что сейчас все делают ставку на молодёжь, но такого опытного футболиста, как Дзюба, неплохо иметь в своём составе каждому клубу.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Дзюба Чемпионат России Евгений Шипицин РПЛ
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Комментарии (1)
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One Live
07 Марта 2023 в 12:58
Вопрос цены дзюбы и атмосферы в команде? Он же хочет получать как топ игрок, поэтому и нах никому особо не нужен! А когда по цене прогнулся, тогда и взяли!
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