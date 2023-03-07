Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал хет-трик нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в ворота «Ростова» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

- Основное, что понравилось, – это то, как Дзюба вернулся в РПЛ. До этого было много разговоров, для чего он пришёл в «Локомотив», поможет клубу или не поможет. Для Артёма всё сложилось так удачно, что в первом же матче после возращения в Премьер-лигу он сделал хет-трик. Тем самым он показал, что не зря его взяли в клуб, что он реально может помочь команде в оставшейся части чемпионата.

Я думаю, в кубковых матчах со «Спартаком» Дзюбу наигрывали специально, чтобы он получил игровую практику. Понятно, что если человек не прошёл предсезонную подготовку с командой, то в первых играх он будет чувствовать себя не в своей тарелке. Ему потребуется влиться в коллектив на поле, наладить взаимосвязи с партнёрами, понять, чего от него требует тренер. Поэтому в Кубке у Дзюбы была притирка, а его третья по счёту игра за «Локомотив» уже принесла свои плоды.

Многие критиковали Галактионова, зачем он выпускает Дзюбу сразу на большое количество времени против «Спартака» в Кубке, – мол, лучше бы вводил его постепенно. Но, значит, футболист всё-таки хорошо поработал на тренировках, поэтому тренер и выпускал его с первых минут, чтобы дать ему как можно больше игрового времени и подвести к чемпионату. Да, в этом был определённый риск, но время поджимает для «Локомотива», ему раскачиваться в РПЛ некогда. В игре с «Ростовом» Дзюба высоко поднял планку – надеемся, что он продолжит в том же духе.