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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко: «Семак – лучший тренер в истории «Зенита»

07 Марта 2023 • 12:23 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о главном тренере «сине-бело-голубых» Сергее Семаке.

«Если он бьёт рекорды, то мы вправе считать его лучшим тренером в истории «Зенита». Семак уже вошёл в историю клуба, побил рекорд, став четырежды подряд чемпионом России», - передает слова Радченко Legalbet.

Напомним, что Семак занимает пост рулевого петербургского клуба с мая 2018 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» лидирует после 18 проведенных туров. «Сине-бело-голубые» опережают идущий вторым «Спартак» на восемь пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Дмитрий Радченко
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