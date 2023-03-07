​В Министерстве спорта не связывают низкую посещаемость стадионов с Fan ID

Во вторник состоялось совещание представителей Министерства спорта с представителями клубов Российской премьер-лиги. На совещании обсуждался вопрос о системе Fan ID.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в ходе беседы чиновники сообщили, что они не связывают низкую посещаемость матчей с Fan ID. По их мнению, на футбол приходит мало людей из-за плохой погоды.

Добавим, что после 18 сыгранных туров лидером чемпионата России является «Зенит». Питерцы опережают ближайшего преследователя в лице «Спартака» на 8 очков. Топ-3 замыкает «Ростов».

Перед Путиным отчитались о Fan ID