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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-форвард «Спартака»: «Fan ID - это супер»

07 Марта 2023 • 11:58 Комментировать

Экс-нападающий московского «Спартака» Ари поделился мнением о системе Fan ID, которую внедрили на матчах Российской премьер-лиги.

«Если Fan ID обеспечит безопасность на трибунах, то это будет очень хорошая система. Обязательно оформил бы себе эту карту, потому что контроль фанатов на трибуне - это супер», - передает слов Ари «РБ Спорт».

Стоит отметить, что система уже работает на всех стадионах команд, участвующих в розыгрыше Российской премьер-лиги.

После 18 туров лидером РПЛ является петербургский «Зенит», на втором месте идет «Спартак», а топ-3 замыкает «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва fan id
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