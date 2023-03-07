Арбитр Мешков переживает из-за ошибки против «Спартака» - Каманцев

Павел Каманцев, который возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза, высказался об ошибке арбитра Виталия Мешкова в матче «Спартак» - «Урал».

Напомним, что Виталий Мешков ошибочно зафиксировал нарушение правил в атаке и дал свисток до того, как Александр Соболев отправил мяч в сетку. В сложившейся ситуации гол не мог быть засчитан даже после вмешательства ВАР.

«Со своей стороны могу сказать, что свисток прозвучал раньше необходимого. Мы общались после матча с Виталием, он переживает из-за данного решения», - высказался Каманцев для «Спорт-Экспресса».

По словам Каманцева, ошибка Мешкова произошла из-за человеческого фактора.

Напомним, что «Спартак» и «Урал» сыграли вничью со счётом 2:2.