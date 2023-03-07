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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов - о выборе Карпина: «Хоть бери и выпускай «Спартак» в полном составе»

07 Марта 2023 • 11:23 Комментировать

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящее время футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выбор главного тренера сборной России Валерия Карпина. На днях был объявлен расширенный состав национальной команды на мартовский тренировочный сбор.

«Стоить обратить внимание на число приглашённых игроков «Спартака». У тренерского штаба в распоряжении может оказаться практически готовая команда с наигранными связями. Хоть бери и выпускай «Спартак» в полном составе», - передает слова Александра издание Sportbox.

Напомним, что в ряды сборной России вызваны десять представителей «Спартака».

В марте подопечные Валерия Карпина сыграют две товарищеские встречи – против Ирана и Ирака.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Александр Бубнов
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