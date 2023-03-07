​Кормишин: «В Турции люди живут, в России – выживают»

Российский футболист Владислав Кормишин поделился своими наблюдениями о Турции, где ему посчастливилось поиграть. По словам игрока, в Турции жизнь людей кардинально отличается от жизни людей в России.

«От Турции остались исключительно приятные впечатления. Люди там каждый вечер сидят в кафе, ужинают, расслабляются, общаются. Там люди живут, а у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный», - сказал Кормишин в интервью для «Чемпионата».

Также Владислав Кормишин рассказал, сколько денег он зарабатывал, когда выступал за клуб «Иглз» на Мальдивах.

Отметим, что 27-летний Владислав Кормишин является воспитанником академии «Чертаново». Он выступает на позиции нападающего.