Колосков: «Карпин поставил крест на Дзюбе»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал невызов нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России на мартовские товарищеские встречи.

«Карпин поставил крест на Дзюбе: три забил или четыре - какое это имеет значение? Тренер сейчас готовит новую команду. Пару лет нам ещё не играть нигде - какой Дзюба к этому времени?» - передает слова Колоскова издание «Чемпионат».

Сборная России проведет товарищеские матчи против Ирана и Ирака в конце текущего месяца.

Дзюба перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона.