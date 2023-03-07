Зарема - о невызове Дзюбы в сборную: «Он не расстроился, играть против Ирака и Ирана - та ещё привилегия»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на невызов нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России на мартовский сбор.

«Думаю, Дзюба сам не расстроился. Оставлять здоровье на поле в 35 лет, играя против Ирака и Ирана - та еще привилегия», - передает слова Салиховой издание Sport24.

В этом месяце сборная России проведет спарринги с Ираном (23 марта) и Ираком (27 марта).

Дзюба перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно, подписав контракт до окончания сезона. В матче 18-го тура Премьер-лиги против «Ростова» Артём отметился тремя забитыми мячами.