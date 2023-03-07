Камоцци: «Все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в сборную России»

Итальянец Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал попадание сразу десяти представителей «красно-белых» в расширенный состав национальной сборной России.

«Все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в сборную. В России, «красно-белые» лучше всех работают с молодыми игроками. Считаю, что вызов Миранчука и Головина так же по делу», - цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России проведет тренировочный сбор в Новогорске с 19 по 28 марта. В конце этого месяца подопечные Валерия Карпина сыграют спарринги с Ираком и Ираном.