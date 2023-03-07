Быстров оценил победу «Зенита» над «Пари НН»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров высказался о крупной победе «сине-бело-голубых» в матче 18-го тура Премьер-лиги с «Пари НН». Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась победой питерцев со счетом 3:0.

«Слишком уверенно победил «Зенит». Если было бы поле поуже и похуже, то обороняться «Пари НН» было бы легче. А «Зенит» раскатывал, использовал всю ширину поля. Сопернику хватило 20 минут, чтобы наесться», - передает слова Быстрова «Спорт-экспресс».

По итогам 18 туров чемпионата России «Зенит» с 45 баллами уверенно лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на восемь баллов.