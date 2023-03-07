Быстров отреагировал на невызов Дзюбы в сборную России

Бывший футболист петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал непопадание нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенный список сборной России на предстоящий сбор.

«Если мы смотрим вперед, то не должны оборачиваться и делать два шага назад. Есть нападающие моложе, которые делают свою работу. Тем более Дзюбе не пойдет на пользу этот вызов, он не молодой уже», - приводит слова Владимира издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в этом месяце сборная России проведет два товарищеских поединка. 23 марта подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся с Ираном, а спустя четыре дня примут команду Ирака в Сочи.