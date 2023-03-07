Быстров высказался о возможной отставке главного тренера ЦСКА

Экс-полузащитник сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Владимир Быстров высказался относительно возможного увольнения Владимира Федотова с поста главного тренера московского ЦСКА.

«Нужно спокойно доигрывать чемпионат и смотреть дальше. Они общаются с тренером по тем позициям, которые нужно усилять», - передает слова Быстрова издание «Спорт-экспресс».

В рамках 18-го тура чемпионата России «армейцы» встречались с «Сочи» и потерпели поражение со счетом 0:2. После этой неудачи подопечные Федотова с 29 баллами занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.