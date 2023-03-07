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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клуб УПЛ возмущён сотрудничеством Joma с «Зенитом»

07 Марта 2023 • 08:34 Комментировать (1)

Футбольный клуб «Кривбасс», выступающий в Украинской премьер-лиге, выступил с заявлением после того, как была представлена новая игровая форма петербургского «Зенита». Экипировку российского клуба выпустила испанская компания Joma, которая является техническим партнером сборной Украины.

«Для нас стало неприятным сюрпризом, что Joma была замечена в сотрудничестве с клубом, представляющим Россию. Мы ждём от них четкой позиции и полного выхода компании с рынка России», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Кроме того, клуб отметил, что на период рассмотрения ситуации приостанавливает выполнение всех рекламных обязательств, указанных в контракте с Joma.

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Зенит Кривбасс
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07 Марта 2023 в 09:19
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