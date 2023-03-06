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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин считает, что в сборную России нужно вызывать более молодых голкиперов

06 Марта 2023 • 23:28 Комментировать

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что в национальную команду в настоящее время стоит вызывать более молодых вратарей. Напомним, в расширенном списке сборной на ближайший тренировочный сбор оказались шесть голкиперов – Александр Селихов, Матвей Сафонов, Илья Помазун, Антон Шунин, Сергей Песьяков и Сослан Джанаев.

«Сборная России в официальных отборочных матчах к международным турнирам может начать играть не в самое ближайшее время. И если предположить, что это случится уже через несколько лет, то Шунин, Песьяков и Джанаев, вероятно,  уже не смогут быть задействованы в команде в силу возраста», - цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Дело в том, что всем троим голкиперам, которых назвал Нигмаутллин, уже за 30: Песьякову – 34 года, Шунину – 36 лет, а Джанаеву – 35.

«Мне бы хотелось, чтобы все ребята играли как можно дольше и попадали в сборную, но думаю, к этому вопросу стоит подходить более прагматично», - добавил Нигматуллин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Руслан Нигматуллин Сослан Джанаев Сергей Песьяков Антон Шунин
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