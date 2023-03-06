Григорян прокомментировал вызов Миранчука и Головина в сборную цитатой Пушкина

Российский тренер Александр Григорян с помощью известной цитаты Александра Сергеевича Пушкина из «Письма Татьяны к Онегину» прокомментировал попадание Александра Головина и Алексея Миранчука в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Чтоб «служба мёдом не казалась». «Хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас» очень даже кстати. Вызывать их будут крайне редко, но когда‑то же надо их вызывать», - рассказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Головин и Миранчук стали единственными «легионерами» в огромном списке игроков сборной России. Всего в него попал 41 игрок, ознакомиться с ним можно здесь.