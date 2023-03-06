Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Фатих Текке, ныне являющийся главным тренером «Истанбулспора», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о других российских футболистах, играющих в чемпионате Турции.

- В чемпионате Турции сейчас тренируют много футболистов, которые еще совсем недавно были звездами: Андреа Пирло приехал в «Фатих Карагюмрюк», Винченцо Монтелла - в «Адана», Эмре - в «Башакшехире», Нури Шахин - в «Антальяспоре». Каково это соревноваться с такими футбольными волками?

- Это хорошо, что в наш чемпионат приезжают люди с таким великолепным футбольным прошлым. Своим опытом и знаниями они развивают турецкий футбол. Лично я получаю удовольствие, играя против их команд.

- Не смущает как главного тренера, что «Истанбулспор» сейчас идет на предпоследнем 18-м месте и находится в зоне вылета?

- Мы набрали 21 очко. У трех команд, которые выше нас, по 22 очка. От спасительного 15-го места мы отстаем всего лишь на одно очко. Да, пока мы на 18-м месте, но мы на расстоянии трех очков или одной победы от 13-го места. А от 11-го места мы отстаем только на 4 очка. За два тура мы можем взлететь в таблице с 18-го на 11-е место. Поэтому никакой трагедии я не вижу.

- В России многие говорят, что РПЛ сильнее турецкого чемпионата. Так ли это на самом деле?

- Не думаю. Российские клубы не могут играть в еврокубках. Сейчас уже в Россию не едут легионеры такого уровня, как это было раньше. Может быть, только в «Зените» получилось их удержать. Остальные уехали, и уровень упал. Поэтому не считаю, что турецкий чемпионат слабее, чем российский.

Текке: «В «Адана Демирспор» Дзюбе толком и не дали шанса проявить себя»

- Не могу спросить про двух российских легионеров, которые играют в других турецких клубах. Первый из них Магомед Оздоев. На каком он счету в Турции?

- На очень хорошем. Оздоев - основной игрок команды «Фатих Карагюмрюк». У него очень хорошая местная пресса, его часто хвалит даже Андреа Пирло. Если такой тренер, как Пирло, доволен футболистом и ставит его постоянно в состав, значит, он в полном порядке. В трех последних матчах он забил два гола. Особенно мне понравился его гол в ворота «Бешикташа», который принес его клубу ничью. Когда мы играли с ними, мы их обыграли 2:1, но гол мы пропустили после передачи Оздоева. Он очень полезен в атаке, где забивает, раздает, зарабатывает пенальти, но и в отборе при обороне он тоже классно играет. На мой взгляд, он один из самых полезных игроков всего чемпионата.

Реклама

- Второй в этом списке – Фёдор Кудряшов. Как он смотрится в «Антальяспоре»?

- Это просто невероятный футболист. Я помню, как мы играли друг против друга еще в чемпионате России. И это был 2006 или 2007 год. Просто невероятно, но это было почти 17 лет тому назад. А он до сих пор играет. Пример Кудряшова показывает, что никогда нельзя сдаваться, а нужно идти к своей цели. В молодости он считался перспективным футболистом, но потом что-то пошло не так. Казалось, что он так и останется на среднем уровне, но как он заиграл потом! Получил даже, впервые, вызов в сборную почти в 30 лет! В «Антальяспоре» в этом сезоне он больше игрок ротации и запаса, но его опыт очень помогает команде, о чем говорит и их главный тренер Нури Шахин.

Сергей Беседин