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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Текке: «В «Адана Демирспор» Дзюбе толком и не дали шанса проявить себя» эксклюзив

06 Марта 2023 • 20:55 Комментировать
Ахмат
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Локомотив Москва
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11.03 16:30

Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Фатих Текке, ныне являющийся главным тренером «Истанбулспора», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему у Артёма Дзюбы не получилось заиграть в «Адана Демирспор».

- Артём Дзюба громко вернулся в чемпионат России и забил сразу три гола в матче с командой, которая идет на третьем месте в РПЛ. Но в Турции у него дела шли не очень хорошо…

- Нет никакой связи между тем, что он красиво вернулся в привычный для себя чемпионат, и той ситуацией, которая сложилась у него в Турции. Это абсолютно разные картины, разные периоды жизни, разные ситуации.

- В чем разница?

- В России для него привычная среда. В этом чемпионате он провел всю свою жизнь. Он хорошо знает защитников, против которых играл раньше, слабые и сильные стороны вратарей, которым раньше забивал уже, знает даже такие нюансы, где какие кочки на российских полях. Для него нет лучше зоны комфорта, чем РПЛ. В Турции он попал в другую среду, и ему было сложнее. Но если так взять, то в «Адана Демирспор» ему толком и не дали шанса проявить себя. 

- Хорошо, тогда логичный вопрос: почему у него не получилось заиграть в Турции, и почему ему не предоставили этот шанс?

- Потому что главный тренер команды, в которой он играл, ставит совсем другой футбол. Винченцо Монтелла играет по тактике, не такой, к которой привык  Дзюба в «Зените» или в сборной России. Все дело в том, что «Адана» атакует короткими и низкими передачами, без забросов, навесов в штрафную площадь, «кроссов». Еще они предпочитают играть в очень быстрый футбол, где основная ставка делается на контратаки после прессинга и отбора. У Монтеллы играют люди, которые быстро бегут. Поэтому такой фактурный нападающий, как Дзюба, оказался ему просто не нужен.   

- Зачем тогда его подписывали? Если футболист не вписывается в игровую схему тренера, зачем было его брать?

- Артёма брали на замену Марио Балотелли, который принял решение уехать играть в Швейцарию. Поэтому «Адана Демирспор» нужно было срочно найти другого нападающего. В турецком футболе сейчас не так хорошо с деньгами, как это было раньше, поэтому они искали свободного агента, но с хорошим опытом. А это не такая простая задача. В плане медийности и коммерции переход  Дзюбы казался  интересным вариантом. Он довольно известная личность в России и странах СНГ, поэтому его трансфер давал приток новых людей, которые начали бы следить и интересоваться «Адана». Но Монтелла не отошел от своих основных игровых принципов и поставил на первое место результат.

- Если бы Дзюба перешел в другой турецкий клуб, был бы у него шанс заиграть?

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- Почему, нет? Все зависит от того, насколько главный тренер был бы заинтересован в нем. Если тренер строил бы игру через Дзюбу и давал бы установку своим полузащитникам как можно чаще снабжать его передачами любой сложности, то у него бы получилось. Но в «Адана» Монтелла строит игру так, что предпочитает, чтобы его футболисты лучше чаще били издали, чем доводили мяч до штрафной площади. Он играет без чистых форвардов, у него забивают в основном только полузащитники.

- Это хорошо или плохо?

- Любой тренер отвечает за результат. Они идут сейчас на третьем месте, впереди «Адана» в таблице только «Галатасарай» и «Фенер». Результат пока есть и хороший. Значит то, что делает Монтелла, – хорошо.

Сергей Беседин

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Фатих Текке Адана Демирспор
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