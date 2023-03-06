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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Российский игрок из чемпионата Руанды рассказал, как стал местной звездой

06 Марта 2023 • 20:40 Комментировать (1)

Российский футболист Владислав Кормишин, выступающий за клуб чемпионата Руанды «Кийову Спортс» рассказал о местной лиге и том, как его встретили в его клубе в момент перехода.

«Когда я увидел, что мне предлагают, то офигел. Дом, машина, полное питание, зарплата со всеми бонусами более трёх тысяч долларов в месяц. Первая мысль: не зря же я столько пыхтел! Ещё и подписной бонус был – две тысячи долларов», - делится Кормишин с «Чемпионатом».

Игрок добавил, что его поразило, сколько людей встречали его в аэропорту, когда он только прилетел в эту африканскую страну.

«Меня встретили человек 15 с фотоаппаратами. Они сказали, что я первый россиянин и второй европеец, который прибыл играть в Руанду. Везде обо мне говорили – по телевизору, по радио», - добавил Кормишин.

Владиславу Кормишину сейчас 27 лет, однако, за футбольную карьеру он сменил уже более 15 команд. Выступает россиянин на позиции нападающего, является уроженцем города Кострома и воспитанником московского «Чертаново».

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Евро-Футбол.Ру,
Руанда Владислав Кормишин Кийову Спортс
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TEREX
06 Марта 2023 в 20:49
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