Пименов: «Головина и Миранчука лучше не таскать на дальний выезд сборной»

Бывший российский футболист Руслан Пименов оценил попадание полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в расширенный список национальной сборной России. Сегодня его опубликовала пресс-служба российской команды, в него попал 41 игрок.

«Думаю, что ребят в итоге поберегут, и не будут таскать на дальний выезд сборной в Иран. Я бы не дёргал их вообще – их уровень всем прекрасно известен. Но это личное моё мнение», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что Головин и Миранчук неплохо проводят этот сезон в клубах топ-5 чемпионатов Европы – в «Монако» и в «Торино» соответственно.

По информации СМИ, россияне сыграют 23 марта в Тегеране против сборной Ирана. Обсуждается и матч 27 марта в Сочи против сборной Ирака.