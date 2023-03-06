​Стало известно, почему Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

В понедельник вечером был обнародован список игроков, которые попали в расширенный состав сборной России. В списке не оказалось нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, хотя в минувшем туре Премьер-лиги он блеснул в Ростове-на-Дону, оформив хет-трик.

По данным «Спорт-Экспресса», рулевой сборной России Валерий Карпин и его штаб в настоящий момент не рассматривают Артёма Дзюбу как кандидата в команду из-за возраста.

Артёму Дзюбе 34 года. Контракт с «Локомотивом» нападающий подписал в феврале.

Ознакомиться с расширенным составом сборной России можно в нашей новости.

Сборная России пока не объявляла имена соперников по товарищеским матчам на март. Ожидается, что команда Валерия Карпина сыграет против Ирана и Ирака.