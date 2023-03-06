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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гаджиев высказался об отсутствии Дзюбы в составе сборной России

06 Марта 2023 • 19:17 Комментировать

Нападающий Артём Дзюба не попал в расширенный состав сборной России, хотя на выходных он здорово себя проявил в первом матче Премьер-лиги за «Локомотив», оформив хет-трик. Об отсутствии Дзюбы в списке высказался известный тренер Гаджи Гаджиев. Он не считает, что три гола в ворота «Ростова» Валерия Карпина повлияли на решение последнего.

«Относительно отсутствия в списке Артёма Дзюбы, я думаю, что на это решение Карпина не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом», – сказал Гаджиев, чьи слова приводит Vprognoze.

Как известно, Валерий Карпин совмещает работу в «Ростове» с работой в национальной сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гаджи Гаджиев Сборная России Артём Дзюба
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