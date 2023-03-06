Александр Мостовой раскритиковал расширенный состав сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал огромный расширенный список из игроков сборной России на ближайший мартовский сбор. В него, напомним, попал 41 футболист.

«Зачем такой расширенный список сейчас нужен? Нужна обойма в 20 человек, но больше не имеет смысла. Скажут, что надо всех смотреть? Всех и так видно», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Сегодня вечером тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеские матчи против команд Ирана и Ирака. Игры состоятся во второй декаде марта. В списке, отметим, оказались самые звёздные россияне мирового футбола на данный момент – Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Торино».

По плану, в конце марта россияне должны сыграть с командами Ирана и Ирака.