​Дзюба не вызван в сборную России

В понедельник был обнародован расширенный состав сборной России на ближайший сбор. Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в список не попал, то есть он точно не будет вызван в ряды национальной команды.

Напомним, что Артём Дзюба на выходных отметился хет-триком в гостевом матче Премьер-лиги против «Ростова». Главным тренером ростовчан является Валерий Карпин, который тренирует и сборную России. После игры Дзюба ушёл от ответов на вопросы о возможном возвращении в национальную команду. При этом несколько дней назад в интервью Артём говорил о желании играть за сборную.

Артём Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020.