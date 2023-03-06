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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба не вызван в сборную России

06 Марта 2023 • 18:25 Комментировать (1)

В понедельник был обнародован расширенный состав сборной России на ближайший сбор. Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в список не попал, то есть он точно не будет вызван в ряды национальной команды.

Напомним, что Артём Дзюба на выходных отметился хет-триком в гостевом матче Премьер-лиги против «Ростова». Главным тренером ростовчан является Валерий Карпин, который тренирует и сборную России. После игры Дзюба ушёл от ответов на вопросы о возможном возвращении в национальную команду. При этом несколько дней назад в интервью Артём говорил о желании играть за сборную.

Артём Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба
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06 Марта 2023 в 19:07
И правильно, зачем там еще одно бревно с говнистым характером!?
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