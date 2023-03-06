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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орещук оценил выступление «Динамо»

06 Марта 2023 • 17:19 Комментировать (1)

Роман Орещук, который в своё время занимал должность спортивного директора «Динамо», прокомментировал выступление команды в матче Премьер-лиги против «Крыльев Советов».

Напомним, что «Динамо» обыграло «Крылья» со счётом 1:0, забив единственный гол уже в концовке встречи.

«В данный момент «Динамо» не впечатляет, но, как говорится, три очка не пахнут. Когда ничего не получается, нет игры и рисунка, но есть результат - это идёт даже в плюс для футболистов. А когда придёт игра, будет вообще отлично!» - сказа Орещук, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

«Динамо» сейчас располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 11 марта, – против «Краснодара» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук
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Комментарии (1)
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06 Марта 2023 в 17:23
«Когда ничего не получается, нет игры и рисунка, но есть РЕШАЛА - это идёт даже в плюс для футболистов.» - сказа Орещук
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