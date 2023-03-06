​Российский футболист рассказал, сколько зарабатывал на Мальдивах

Российский форвард Владислав Кормишин в своё время играл на Мальдивах за клуб «Иглз». По словам игрока, ему грустно из-за того, что заиграть на Мальдивах ему не удалось из-за коронавируса.

«Грустно, не скрою. Хотя условия были классные – зарплата 2-3 тысячи долларов, возможность поиграть в международных турнирах. А потом, может, и уехать на повышение в Сингапур, Индонезию или Камбоджу», - высказался Кормишин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Говоря о футболе на Мальдивах, Кормишин отметил, что в местном чемпионате интересная борьба за титул. По словам футболиста, некоторые мальдивские клубы имеют возможности для привлечения игроков из низших лиг Европы.