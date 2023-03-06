Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Российский футболист рассказал, сколько зарабатывал на Мальдивах

06 Марта 2023 • 17:09 Комментировать

Российский форвард Владислав Кормишин в своё время играл на Мальдивах за клуб «Иглз». По словам игрока, ему грустно из-за того, что заиграть на Мальдивах ему не удалось из-за коронавируса.

«Грустно, не скрою. Хотя условия были классные – зарплата 2-3 тысячи долларов, возможность поиграть в международных турнирах. А потом, может, и уехать на повышение в Сингапур, Индонезию или Камбоджу», - высказался Кормишин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Говоря о футболе на Мальдивах, Кормишин отметил, что в местном чемпионате интересная борьба за титул. По словам футболиста, некоторые мальдивские клубы имеют возможности для привлечения игроков из низших лиг Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владислав Кормишин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Марта
19:17 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Писарский приближается к уровню игрока сборной»
19:17 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев высказался об отсутствии Дзюбы в составе сборной России
19:15 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» с «Волгой» также сыграли без голов
19:09 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Дзюба не заслуживает вызова в сборную»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой раскритиковал расширенный состав сборной России
18:44 · Россия. Премьер-лига
Сунгатулин считает, что «Урал» может попасть в топ-5 РПЛ
18:42 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «У ЦСКА проблемы в атаке, зачем было отдавать Яковлева в аренду?»
18:42 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 2
​«Позор «Сатурну»: Губерниев отреагировал на назначение Широкова
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Fan ID нужно отменить и чем быстрее, тем лучше»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Урала» Сунгатулин описал Ганчаренко тремя словами
18:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Карраскаля и Медину надо на месяц сослать в дубль»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Пуцко: «Семак — прекрасный человек»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Пуцко: «Карпин изменился, он стал супертренером»
17:57 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пустит своих болельщиц на игру с «Пари НН» бесплатно
17:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Мойзеса ответил на вопрос о будущем игрока в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем