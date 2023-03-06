​В Госдуме могут разработать законопроект о частичной отмене Fan ID

КПРФ предлагает «Единой России» разработать совместный законопроект о частичной отмене Fan ID. Речь идёт о том, чтобы система работала только на международных матчах, в то время как матчи внутренних турниров можно будет посещать без так называемого электронного паспорта болельщика. Об этом рассказывает «РИА Новости».

Напомним, что внедрение на российских футбольных стадионах системы Fan ID очень плохо влияет на посещаемость матчей. Также стоит отметить, что активные фанаты многих клубов бойкотируют матчи из-за этого закона.

Перед Путиным отчитались о Fan ID