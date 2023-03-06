Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В Госдуме могут разработать законопроект о частичной отмене Fan ID

06 Марта 2023 • 16:38 Комментировать (1)

КПРФ предлагает «Единой России» разработать совместный законопроект о частичной отмене Fan ID. Речь идёт о том, чтобы система работала только на международных матчах, в то время как матчи внутренних турниров можно будет посещать без так называемого электронного паспорта болельщика. Об этом рассказывает «РИА Новости».

Напомним, что внедрение на российских футбольных стадионах системы Fan ID очень плохо влияет на посещаемость матчей. Также стоит отметить, что активные фанаты многих клубов бойкотируют матчи из-за этого закона.

Перед Путиным отчитались о Fan ID


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
fan id
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
06 Марта 2023 в 16:55
надо болелам будет продолжить бойкот пока полностью не отменят эту чушь!
пусть на сборную в кокошниках ходят!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Марта
16:47 · Россия. Премьер-лига
Гайич рассказал, как провёл отпуск
16:38 · Россия. Премьер-лига
​В Госдуме могут разработать законопроект о частичной отмене Fan ID 1
16:32 · Россия. Премьер-лига
Шунин заявил, что рассчитывает попасть в сборную России
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой высказался о желании Дзюбы стать тренером
16:15 · Россия. Премьер-лига
Черчесов — о Дзюбе: «Никогда в нём не сомневался»
15:57 · Россия. Премьер-лига
Ренан рассказал, чем чемпионат России отличается от бразильской лиги
15:55 · Россия. Премьер-лига
​Ренан считает «Зенит» «невероятной командой»
15:51 · Россия. Премьер-лига
​Ренан объяснил, почему решил перейти в «Зенит»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Выступление Марина за сборную России невозможно»
15:28 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 2
​Широков назвал свои цели в «Сатурне»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Мор — о «Спартаке»: «Я большего ожидал от новичков»
15:24 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 2
​Широков высказался после назначения в «Сатурне»
15:18 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба и Малком – в сборной тура РПЛ
14:46 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — об РПЛ: «Качество игры пока на низком уровне»
14:41 · Россия. Премьер-лига
​«Фан уйди»: Бородюк выступил против Fan ID
Все новости
Рекомендуем