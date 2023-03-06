​Мостовой высказался о желании Дзюбы стать тренером

По завершению игровой карьеры Артём Дзюба может стать тренером. О таком желании игрока рассказывал его представитель. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой.

«Не знаю, как оценить такое желание. Из тысячи футболистов 800 хотят попробовать себя в роли тренера. Я видел и таких, которые вообще не хотели становиться наставниками. А потом как-то постепенно начинали работать в этом качестве. С другой стороны, встречал и тех, кто вообще в футбол не играл, а потом становился тренером», - сказал Мостовой, чьи слова приводит Vprognoze.

Напомним, что в феврале Артём Дзюба подписал контракт с московским «Локомотивом». В последнем матче Премьер-лиги против «Ростова» на выезде нападающий смог забить три гола. «Железнодорожники» выиграли этот матч с результатом 3:1.

На текущий момент «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.