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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мостовой высказался о желании Дзюбы стать тренером

06 Марта 2023 • 16:15 Комментировать

По завершению игровой карьеры Артём Дзюба может стать тренером. О таком желании игрока рассказывал его представитель. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой.

«Не знаю, как оценить такое желание. Из тысячи футболистов 800 хотят попробовать себя в роли тренера. Я видел и таких, которые вообще не хотели становиться наставниками. А потом как-то постепенно начинали работать в этом качестве. С другой стороны, встречал и тех, кто вообще в футбол не играл, а потом становился тренером», - сказал Мостовой, чьи слова приводит Vprognoze.

Напомним, что в феврале Артём Дзюба подписал контракт с московским «Локомотивом». В последнем матче Премьер-лиги против «Ростова» на выезде нападающий смог забить три гола. «Железнодорожники» выиграли этот матч с результатом 3:1.

На текущий момент «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Артём Дзюба
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