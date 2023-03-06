После матча «Спартак» - «Урал» мы пообщались с бывшим полузащитником «Спартака» Моцартом. В эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»

один из лучших легионеров РПФЛ середины нулевых годов рассказал о том, чем сейчас занимается у себя на родине, оценил игру «Спартака» в первой весенней игре РПФЛ, а также дал свой прогноз относительно шансов на чемпионство своего бывшего клуба.

«В Чемпионате России чаще просматриваю обзоры. Стараюсь взять что-то для себя в плане тактики. Бывает, фиксирую какие-то моменты и потом показываю на теоретических обзорах своим футболистам»

- Как часто ты следишь за матчами чемпионата России и за играми своего бывшего клуба «Спартака»?

- Не могу сказать, что часто. Не получается смотреть матчи в прямом эфире. Главная причина – разница во времени между Бразилией и Россией. Часто бывают накладки. У нас игра получается в такое же время, когда там какая-нибудь интересная игра. Другой раз и хочется посмотреть, а не можешь, занят работой.

- В записи смотришь матчи?

- Да, бывает, смотрю. Но чаще просматриваю обзоры. Стараюсь взять что-то для себя в плане тактики. Бывает, фиксирую какие-то моменты и потом показываю на теоретических обзорах своим футболистам.

- Не все знают, чем ты занимаешься. Сейчас ты работаешь тренером?

- Верно. Тренирую клуб «Сентро Спортиво Алагоано».

- Не самый громкий клуб по меркам Бразилии. Не хочется большего?

- Я думаю, «Реал» или «Баварию» хочется всем тренировать (смеется). Наш клуб в Бразилии хорошо знают. Раньше здесь играл Луис Фелипе Сколари, который привел Бразилию к ее последнему чемпионству мира. Вратарь «Милана» Дида тоже выступал. Когда-то ССА играл даже в финале Кубка КОНМЕБОЛ.

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- Какие задачи стоят перед тобой в ССА?

- Их много. Если говорить про турнирные цели – то это чемпионство штата Алагоас. В Бразилии для клубов важно выиграть чемпионат своего штата. Еще у нас есть самый принципиальный соперник - клуб КРБ. Наши болельщики простят любую неудачу, но только не поражение КРБ. Матчи ССА – КРБ, это как «Реал» - «Барселона», «Ливерпуль» - «Эвертон», «Спартак» - ЦСКА. Но главная стратегическая задача – выращивать молодых футболистов и стараться продавать их дальше.

- В Европу?

- Если не в Европу, то хотя бы в наши бразильские топовые клубы.

- Есть ли сейчас в ССА футболисты, которые могли бы играть в «Спартаке»?

- И я мог бы играть сейчас в «Спартаке» (смеется). Тут важно уточнять – как играть? Если просто играть – это одно. Если играть так, чтобы реально сходу усилить команду – это уже другое. Если играть и набираться опыта с перспективой роста на будущее – это уже третье.

- Хорошо. Кто реально усилил бы сходу команду и помог ей в борьбе за чемпионство, такие есть футболисты?

- Для этого нужны игроки уровня бразильской Серии А. Когда клуб подписывает футболистов, нужно смотреть и на составы конкурентов. В «Зените» очень сильные бразильцы и чтобы с ними рубиться, «Спартаку» нужны еще более сильные игроки, чем Малком, Вендел и Клаудиньо. Но у нас есть несколько молодых и перспективных ребят, которым если сейчас дать шанс, то в будущем они могут играть не хуже.

- Но это же слишком дорогое удовольствие наигрывать молодых бразильцев ценой более низкого места в турнирной таблице. Ты думаешь, кто-то пойдет на такой шаг?

- Понимаю. Хорошо, один сезон не получится занять место в тройке, но потом это окупится и все равно на дистанции принесет результат.

«Команда, которая претендует на чемпионство, не может так ошибаться в защите. Они могли даже проиграть, если бы в конце матча игрок «Урала» реализовал свой момент и исполнил тот удар чуть качественнее»

- Мы договорились, что ты просмотришь матч «Спартак» - «Урал». Как тебе игра твоей бывшей команды?

- Мне понравилось, как они играли в атаке. Забили два гола, даже три, но третий ошибочно не засчитали. Были еще моменты.

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- А что не понравилось?

- Тут я не буду оригинальным. Игра в обороне. Команда, которая претендует на чемпионство, не может так ошибаться в защите. Они могли даже проиграть, если бы в конце матча игрок «Урала» реализовал свой момент и исполнил тот удар чуть качественнее.

- Ты знаешь, кто такой Андрей Червиченко?

- Да, он был когда-то президентом «Спартака».

- Он сказал, что «Спартак» обманули на деньги, продав им защитника Дуарте. По его мнению, это очень слабый футболист, который не соответствует ни уровню чемпионата России, ни уровню «Спартака». Ты согласен с этим?

- По одной игре нельзя взять и вот так делать выводы. Это лично мое мнение. Первая игра в чемпионате, есть еще какая-то не сыгранность. Для человека это дебютный матч в новой для себя команде, в новом чемпионате и даже в новой стране и континенте. Возможно, он никогда даже холода и снега не видел. Плюс незнакомый для него язык, среда, обстановка. И ты еще учти, насколько специфический сам по себе чемпионат России. Сколько было примеров, когда приезжали сильные футболисты, у них не получалось, они уезжали потом даже в более сильные лиги и там у них все складывалось отлично. Помнишь, был аргентинец Кавенаги. У Фернандо не пошло в «Спартаке», но он поехал в чемпионат Франции и там показал себя очень хорошо.

- Можно ли сказать, что после того, как «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» и потерял очки, а «Зенит» выиграл свой матч у «Пари НН» и довел отрыв в таблице до восьми пунктов, чемпионская интрига умерла?

- Я хорошо знаю бразильцев, которые играют в «Зените». Это мастера высокого класса. Они почти в каждом матче показывают максимальный уровень и теряют очки очень редко. Шансов у «Спартака», практически, не осталось.

- Как бы ты их оценил в процентном соотношении?

- Может быть, один процент в пользу «Спартака».

- И 99 процентов в пользу «Зенита»?

- Да. Примерно так.

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Сергей Беседин