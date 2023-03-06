После матча «Спартак» - «Урал» мы пообщались с бывшим полузащитником «Спартака» Моцартом. В эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» один из лучших легионеров РПФЛ середины нулевых годов дал свой прогноз относительно шансов на чемпионство своего бывшего клуба.

- Можно ли сказать, что после того, как «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» и потерял очки, а «Зенит» выиграл свой матч у «Пари НН» и довел отрыв в таблице до восьми пунктов, чемпионская интрига умерла?

- Я хорошо знаю бразильцев, которые играют в «Зените». Это мастера высокого класса. Они почти в каждом матче показывают максимальный уровень и теряют очки очень редко. Шансов у «Спартака», практически, не осталось.

- Как бы ты их оценил в процентном соотношении?

- Может быть, один процент в пользу «Спартака».

- И 99 процентов в пользу «Зенита»?

- Да. Примерно так.

Сергей Беседин

Большое интервью Моцарта будет опубликовано в ближайшее время.