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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Моцарт: «Шансов на чемпионство у «Спартака» практически не осталось» эксклюзив

06 Марта 2023 • 15:59 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

После матча «Спартак» - «Урал» мы пообщались с бывшим полузащитником «Спартака» Моцартом. В эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» один из лучших легионеров РПФЛ середины нулевых годов дал свой прогноз относительно шансов на чемпионство своего бывшего клуба.

- Можно ли сказать, что после того, как «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» и потерял очки, а «Зенит» выиграл свой матч у «Пари НН» и довел отрыв в таблице до восьми пунктов, чемпионская интрига умерла?

- Я хорошо знаю бразильцев, которые играют в «Зените». Это мастера высокого класса. Они почти в каждом матче показывают максимальный уровень и теряют очки очень редко. Шансов у «Спартака», практически, не осталось.

- Как бы ты их оценил в процентном соотношении?

- Может быть, один процент в пользу «Спартака».

- И 99 процентов в пользу «Зенита»?

- Да. Примерно так.

 Сергей Беседин

Большое интервью Моцарта будет опубликовано в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Моцарт
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