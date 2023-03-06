​Ренан считает «Зенит» «невероятной командой»

Зимний новичок «Зенита» Роберт Ренан сказал несколько слов о своей новой команде. Как известно, 19-летний бразилец дебютировал за питерцев на выходных, когда «сине-бело-голубые» разгромили «Пари НН» со счётом 3:0.

«Команда невероятная. Меня очень хорошо приняли. Чувствую, что с каждым днём адаптация ускоряется. Безусловно помогает большое количество бразильцев, которые на поле и за его пределами могут помочь советом», - высказался Ренан. Слова бразильца на своих страницах приводит «Чемпионат».

Также Роберт Ренан отметил красоту Санкт-Петербурга. По словам футболиста, город нравится не только ему, но и членам его семьи.

Добавим, что недавно Роберт Ренан получил дебютный вызов в национальную сборную Бразилии.