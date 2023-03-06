​Ренан объяснил, почему решил перейти в «Зенит»

В зимнее трансферное окно защитник Роберт Ренан перебрался в «Зенит». Приглашение этого игрока - серьёзный успех для питерцев. В 19 лет Ренан недавно был впервые вызван в сборную Бразилии, что говорит о многом. Между тем, Ренан объяснил, почему принял предложение «Зенита».

По словам Ренана, он сразу решил воспользоваться возможностью перейти в «Зенит». Бразилец отметил, что он знал об отстранении российских клубов из еврокубков.

«Считаю, что это прекрасная возможность стартовать и попробовать свои силы в европейском футболе. «Зенит» - очень большой клуб и здесь достаточное количество бразильцев, что ускорит мою адаптацию», - сказал Ренан, чьи слова приводит «Чемпионат».

Напомним, что Роберт Ренан дебютировал за «Зенит» в субботнем матче РПЛ против «Пари НН» (победа 3:0).