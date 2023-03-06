​Дзюба и Малком – в сборной тура РПЛ

Специалисты портала WhoScored опубликовали символическую сборную 18-го тура Российской премьер-лиги. В неё ожидаемо вошёл Артём Дзюба, который забил три гола в гостевом матче против «Ростова». Также в сборную попал бразилец Малком, оформивший дубль в игре против «Пари НН». Оказался в символической команде и дебютант «сине-бело-голубых» - защитник Роберт Ренан.

Полностью символическая сборная выглядит так: Шунин («Динамо») – Петров («Краснодар»), Дркушич («Сочи»), Ренан («Зенит»), Харин («Ахмат») – Тимофеев («Ахмат»), Литвинов («Спартак»), Бериша («Ахмат»), Малком («Зенит») – Стефанович («Торпедо»), Дзюба («Локомотив»).