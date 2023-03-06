​«Фан уйди»: Бородюк выступил против Fan ID

Известный российский тренер Александр Бородюк выступил против системы Fan ID в российском футболе. Как известно, посещаемость футбольных матчей после внедрения обязательных электронных паспортов болельщика резко снизилась.

«Какая от него польза? На всех стадионах есть камеры. Такое ощущение, что это не Fan ID, а «Фан уйди». Почему на хоккее и фигурном катании его нет, а на футболе - есть? Футбол - для болельщиков», - сказал Бородюк, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

По мнению Бородюка, вопрос с Fan ID нужно как-то решать, пытаясь найти компромисс.

Добавим, что после 18 сыгранных туров чемпионата России тройка лидеров выглядит так: «Зенит» (45 очков), «Спартак» (37 очков), «Ростов» (35 очков).