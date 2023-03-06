Широков вступил в должность директора «Сатурна»

Бывший полузащитник «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Роман Широков стал директором раменского «Сатурна». Экс-капитан сборной России лично сообщил «Матч ТВ», что с сегодняшнего дня вступил в новую должность.

«Сатурн» выступает в третьем по рангу дивизоне России. Широков успел поиграть за эту команду в начале футбольной карьеры. В 2005 году полузащитник отыграл за «Сатурн» 18 матчей, после чего перебрался в казанский «Рубин».

Широков ранее занимал должность спортивного директора в двух клубах – в московском «Динамо» и в подмосковных «Химках». Свою профессиональную карьеру футболиста Роман завершил в 2016 году в составе ЦСКА.