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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков вступил в должность директора «Сатурна»

06 Марта 2023 • 14:39 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Роман Широков стал директором раменского «Сатурна». Экс-капитан сборной России лично сообщил «Матч ТВ», что с сегодняшнего дня вступил в новую должность.

«Сатурн» выступает в третьем по рангу дивизоне России. Широков успел поиграть за эту команду в начале футбольной карьеры. В 2005 году полузащитник отыграл за «Сатурн» 18 матчей, после чего перебрался в казанский «Рубин».

Широков ранее занимал должность спортивного директора в двух клубах – в московском «Динамо» и в подмосковных «Химках». Свою профессиональную карьеру футболиста Роман завершил в 2016 году в составе ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сатурн Роман Широков
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