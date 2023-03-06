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Геркус раскрыл три причины отказа «Торпедо» от Дзюбы

06 Марта 2023 • 13:49 Комментировать

В зимнее трансферное окно нападающий Артём Дзюба мог оказаться в «Торпедо». Кандидатуру 34-летнего игрока лоббировал теперь уже бывший президент клуба Илья Геркус, но вышестоящие руководители его не поддержали.

Давая комментарий для «Матч ТВ», Геркус сказал, что для него отказ клуба от Дзюбы стал тяжёлой историей. Решение клуба функционер назвал фатальным. Геркус также раскрыл три причины, по которым «Торпедо» не подписал Дзюбу.

Первая причина – возможная негативная реакция фанатов. Вторая причина – сомнения в физической форме Дзюбы. Третья причина – опасения по поводу атмосферы в раздевалке команды.

Геркус был уверен, что Дзюба будет забивать голы в «Торпедо».

«Дзюба не забьёт» - такой опции нет, это нереально», - сказал Геркус.

Напомним, что в феврале Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Артём Дзюба Илья Геркус
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