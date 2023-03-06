Гилерме прояснил своё будущее в сборной России

37-летний вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме ответил на вопрос о своем будущем в национальной сборной России.

«Чувствую себя хорошо, если нахожусь в заявке. Мыслей о завершении карьеры в сборной России нет, хочу еще поиграть», - приводятся слова голкипера на страницах «РБ Спорта».

В составе сборной России Маринато провел 19 поединков, в которых пропустил 17 мячей. Вратаря вызывают в национальную команду с ноября 2021 года.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Гилерме принял участие всего в трех встречах, в которых пропустил четыре мяча.