Камоцци: «Дзюба - всё ещё большой игрок для РПЛ»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мыслями о перспективах нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба - все еще большой игрок для РПЛ. В матче против «Ростова» он еще раз всем это продемонстрировал. Уверен, он точно поможет «Локомотиву», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В матче 18-го тура чемпионата России «Локомотив» на выезде встречался с «Ростовом». «Железнодорожники» победили со счетом 3:1 благодаря хет-трику Дзюбы.

Артём перешел в «Локо» в зимнее трансферное окно, заключив контракт до конца сезона.