Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «красно-синих» на выезде от «Сочи» (0:2) в 18-м туре РПЛ.

- Первый тайм «армейцы» начали за здравие, а второй закончили за упокой. Замены сработали у «Сочи», поэтому Джорджевич забил два мяча. А у ЦСКА они не усилили игру.

- Почему?

- Это уже вопрос к тем, кто выходил. Тренер у них спросит. Поражение ЦСКА на руку «Ростову» в первую очередь и «Спартаку». И на руку «Динамо», которое отскочило против «Крыльев».

- ЦСКА мог получше сыграть?

- Естественно. Я же говорю: по первому тайму ничего не предвещало того, что он проиграет с разницей в два мяча. Хоть вроде и забил Мойзес, но там ВАР, офсайд, и потом резко так всё перевернулось после выхода новых игроков у «Сочи» на замены.