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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба назвал единственного конкурента «Зенита»

06 Марта 2023 • 12:08 Комментировать (1)

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался насчет борьбы между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Смотрим на таблицу, восемь очков, режет это глаз. Хотелось бы увидеть шесть. Надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться. Единственный клуб, который может навязать борьбу «Зениту», - это «Спартак», - рассказал 34-летний нападающий «железнодорожников» в эфире Первого канала.

В рамках 18-го тура Премьер-лиги «Спартак» потерял очки во встрече с «Уралом» (2:2), а «Зенит» отпраздновал победу над «Пари НН» (3:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Павел Шереметов
06 Марта 2023 в 13:21
Неужели у Артема извилина прорезалась?
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