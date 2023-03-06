Дзюба назвал единственного конкурента «Зенита»

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался насчет борьбы между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Смотрим на таблицу, восемь очков, режет это глаз. Хотелось бы увидеть шесть. Надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться. Единственный клуб, который может навязать борьбу «Зениту», - это «Спартак», - рассказал 34-летний нападающий «железнодорожников» в эфире Первого канала.

В рамках 18-го тура Премьер-лиги «Спартак» потерял очки во встрече с «Уралом» (2:2), а «Зенит» отпраздновал победу над «Пари НН» (3:0).