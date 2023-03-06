Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выездную победу «железнодорожников» в 18-м туре чемпионата России над «Ростовом» (3:1), добытую с помощью хет-трика Артёма Дзюбы.

- В этом матче Дзюба проявил свои бомбардирские качества и забил хорошие мячи. Сделать хет-трик в первой игре после длительного перерыва в Премьер-лиге – это очень хорошо для Артёма. В целом «Локомотив» выглядел очень достойно на фоне «Ростова», у которого матч явно не получился. Но игра могла пойти по-другому, если бы Лантратов не отразил сложный удар Байрамяна, через несколько минут после которого «Локомотив» вышел вперёд в счёте. То была ключевая развязка в матче, на мой взгляд. Если брать в общем, «железнодорожники» имели преимущество и грамотно довели игру до победного конца, выиграли заслуженно. Конечно, Дзюба был лучшим игроком на поле, тут вопросов никаких нет. Многие скептически расценивали его переход «Локомотив», но в этой игре он подтвердил, что руководство «железнодорожников» сделало правильно, приобретя его. Понятно, что оформлять хет-трики в каждом матче очень трудно, но я думаю, что голами в ворота «Ростова» Артём не ограничится.