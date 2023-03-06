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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба оценил новичка «Зенита» Ренана

06 Марта 2023 • 11:17 Комментировать

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о бразильском защитнике «Зенита» Роберте Ренане.

«Видно, что очень хорошая левая нога, передачи разрезающие, чем-то напоминает Ракицкого. Думаю, это очень сильное усиление, в сборную Бразилии так просто не позовут», - рассказал нападающий в эфире Первого канала.

Напомним, что 19-летний защитник пополнил ряды петербургского коллектива в минувшее трансферное окно, став частью сделки по переходу форварда Юри Алберто в «Коринтианс».

Ренан дебютировал за «Зенит» в матче 18-го тура Премьер-лиги против «Пари НН». Он провел на поле 90 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Роберт Ренан
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