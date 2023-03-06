Дзюба оценил игру Малкома

Экс-нападающий петербургского «Зенита», а ныне форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба оценил игру атакующего полузащитника «сине-бело-голубых» Малкома в поединке против «Пари НН».

«Потрясающее исполнительское мастерство. Видно, что Малком стал лидером команды. Помимо дубля, стоит отметить две хорошие голевые от Мостового. Есть лидеры, команда на ходу», - рассказал 34-летний голеадор в эфире Первого канала.

Напомним, что поединок «Зенита» с «Пари НН» завершился крупной победой питерцев со счетом 3:0. В прошедшем матче Малком отметился двумя забитыми мячами.