Чалов рассказал, за что борется ЦСКА в РПЛ

Центральный нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался относительно шансов «армейцев» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Чемпионство ЦСКА? Будем реалистами: первое место от нас далеко, но медали никуда не ушли. Будем бороться за них», - цитирует форварда «Матч ТВ».

После 18 туров подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 16 баллов.

В первом матче после возобновления Премьер-лиги «армейцы» на выезде проиграли «Сочи» со счетом 0:2. Следующую игру ЦСКА проведет на своем поле против «Крыльев Советов» 12 марта.