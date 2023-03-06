Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» назвали сроки восстановления Лаксальта

06 Марта 2023 • 10:56 Комментировать

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с корреспондентом ТАСС рассказал о сроках восстановления уругвайского защитника команды Диего Лаксальта.

«Диего Лаксальт на восстановлении, у него травма. Я так понимаю, [восстановление займет] шесть-восемь недель с момента травмы», - рассказал руководитель.

В нынешнем сезоне 30-летний южноамериканец провел 12 поединков за «бело-голубых», в которых не отметился голевыми действиями.

В последнем матче «Динамо» на своем поле победило «Крылья Советов» со счетом 1:0. По итогам 18 туров Премьер-лиги столичный коллектив набрал 32 балла и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт Павел Пивоваров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Марта
11:20 · Россия. Премьер-лига
Бейл: «Сейчас я не думаю о получении российского гражданства»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Дзюба оценил новичка «Зенита» Ренана
11:06 · Россия. Премьер-лига
Дзюба оценил игру Малкома
11:06 · Россия. Премьер-лига
Геркус рассказал о причинах своего ухода из «Торпедо»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Чалов рассказал, за что борется ЦСКА в РПЛ
10:56 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» назвали сроки восстановления Лаксальта
10:51 · Россия. Премьер-лига
Фомин высказался о контракте с «Динамо»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Российский нападающий клуба из Руанды — об отъезде из России: «Я был в отчаянии»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров – о бойкоте матчей из-за Fan ID: «Надеемся, болельщики пересмотрят своё решение»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Костанца: «Стиль пробития пенальти Писарского немного похож на стиль Неймара»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Крыльев Советов» Костанца: «Очень сложно играть в таком холоде»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Баринов высказался о срыве трансфера в «Бешикташ»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: «У нас была неудачная серия с «Крыльями Советов» в Кубке, но вчера же мы взяли своё»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий вынес вердикт по чемпионской гонке в РПЛ 1
09:38 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о согласии латиноамериканских легионеров выступать за сборную России
Все новости
Рекомендуем