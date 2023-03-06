В «Динамо» назвали сроки восстановления Лаксальта

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с корреспондентом ТАСС рассказал о сроках восстановления уругвайского защитника команды Диего Лаксальта.

«Диего Лаксальт на восстановлении, у него травма. Я так понимаю, [восстановление займет] шесть-восемь недель с момента травмы», - рассказал руководитель.

В нынешнем сезоне 30-летний южноамериканец провел 12 поединков за «бело-голубых», в которых не отметился голевыми действиями.

В последнем матче «Динамо» на своем поле победило «Крылья Советов» со счетом 1:0. По итогам 18 туров Премьер-лиги столичный коллектив набрал 32 балла и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.