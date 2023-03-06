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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фомин высказался о контракте с «Динамо»

06 Марта 2023 • 10:51 Комментировать

Хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о новом контракте со столичным клубом.

«У меня долгий контракт, поэтому сейчас даже не думаю об этом. Стараюсь помогать «Динамо», а как будет дальше - посмотрим. Свое ближайшее будущее связываю с «Динамо», - передает слова полузащитника издание Sport24.

Действующее трудовое соглашение игрок с «Динамо» рассчитано еще на два с половиной года.

В текущем сезоне Фомин принял участие в 25 поединках за «бело-голубых» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает четвертое место в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Фомин
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