Фомин высказался о контракте с «Динамо»

Хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о новом контракте со столичным клубом.

«У меня долгий контракт, поэтому сейчас даже не думаю об этом. Стараюсь помогать «Динамо», а как будет дальше - посмотрим. Свое ближайшее будущее связываю с «Динамо», - передает слова полузащитника издание Sport24.

Действующее трудовое соглашение игрок с «Динамо» рассчитано еще на два с половиной года.

В текущем сезоне Фомин принял участие в 25 поединках за «бело-голубых» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает четвертое место в Премьер-лиге.